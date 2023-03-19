Аким области Абай Нурлан Уранхаев проголосовал на выборах депутатов мажилиса и маслихатов

Свой голос Нурлан Уранхаев отдал на избирательном участке №93 в городе Семей, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил глава региона, сегодня страна выбирает свой курс на будущее. Радует активность новой области Абай.

"Год назад президент страны в своём Послании говорил об административных, политических и экономических реформах. Позже все мы были свидетелями исторических событий — референдум и президентские выборы. Как вы помните, на президентских выборах новая область Абай проявила особую активность. Сегодняшнее политическое событие — продолжение начатых реформ. Отрадно видеть, что жители области приходят с утра на избирательные участки в приподнятом настроении и делают свой выбор. Желаю всем кандидатам успехов. Надеюсь каждый из них сможет внести лепту для развития области Абай. С наступающим праздником Наурыз!", — отметил Нурлан Уранхаев.