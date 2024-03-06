Аким не в первый раз попался пьяным за рулём в Карагандинской области

Совет по этике в Карагандинской области рекомендовал уволить акима посёлка имени Габидена Мустафина Бухар-Жырауского района за то, что он ездил пьяным за рулём авто, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

"Советом по этике Агентства по делам государственной службы рассмотрение нарушение норм служебной этики в отношении акима посёлка Габидена Мустафина Бухар-Жырауского района Кусаинова. Рекомендовано уволить с занимаемой государственной должности акима посёлка", - сообщил руководитель РОО "Әділдік жолы" по Карагандинской области Рустам Танишпеков.

Причиной стало то, что аким сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. И сделал это не в первый раз.

В 2018 году по рекомендации совета по этике Кусаинов К.Н. был привлечён к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора за совершение административного правонарушения, выразившегося в управлении служебным транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Два году спустя Кусаинова вновь привлекали к дисциплинарной ответственности в виде замечания за совершение административного правонарушения выразившегося в управлении транспортным средством водителем, лишённым права управления транспортным средством.