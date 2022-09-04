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МЧС РК Сегодня, 00:26
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Фото: МЧС РК

Аким Костанайской области пообещал помочь жителям пострадавших сёл

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов и Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин встретились с жителями села Аманкарагай, размещенными в трех эвакауционных пунктах Аулиекольского района, передаёт BaigeNews.kz.

Глава региона ознакомился с условиями размещения и заверил жителей в оказании всей необходимой помощи.

Напомним, природный пожар  начался 2 сентября в 15:10 в 20 километрах от села Казанбасы, на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства. Из-за ветра огонь распространился на хвойные насаждения соседнего лесного массива.

Площадь пожара превысила 3000 гектаров.

Позже под угрозой оказались ближайшие несколько сёл. Эвакуировали жителей Аманкарагая, Озёрного, Лесного, Калинино. Огонь подобрался к 50 домам Озёрного. Зафиксирована угроза пожара на нефтебазе в селе Аманкарагай. 

В тушении пожаров задействована техника из разных регионов страны, в том числе три пожарных поезда и три авиационных судна.

Президент дал поручение уделить приоритетное внимание обеспечению безопасности граждан и мерам по тушению пожаров.

Правительству поручено выделить необходимые средства для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

По информации МЧС РК, в Костанайскую область стягивают пожарных из соседних регионов.

В регион из Нур-Султана выехала группировка из 98 человек личного состава, 50 пожарных из Акмолинской области, и еще 50 из СКО.

Общая площадь леса, с которого начались пожары в Костанайской области, составляет более 40 тысяч га.

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#Костанайская область #лесной пожар
Сегодня, 00:26
78
Журналист

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