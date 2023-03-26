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Аким Караганды на вертолёте проинспектировал окраины
Аким Караганды Мейрам Кожухов и начальник городского управления по ЧС Нурлан Шакенов провели облёт прилегающей к городу территории, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.
Они обследовали Михайловкую часть города, Фёдоровское водохранилище, дачные общества, русла рек Сокур, Кокпекты, Солонку, сектор Юго-Восток, район Кунгей, прилегающую степную полосу улицы Таттимбета-Муканова и Рабочий посёлок.
В ходе облета осмотрены работы по строительству канала в юго-восточной части города, а также работы по санации реки Солонка и возведению защитного вала в Рабочем поселке протяженностью 7,2 километра.
Реки находятся в зимнем режиме, снежный покров составляет ориентировочно 50 процентов.
Фото: ДЧС Карагандинской области
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