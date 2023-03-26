Аким Караганды на вертолёте проинспектировал окраины

Фото: ДЧС Карагандинской области

Аким Караганды Мейрам Кожухов и начальник городского управления по ЧС Нурлан Шакенов провели облёт прилегающей к городу территории, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Они обследовали Михайловкую часть города, Фёдоровское водохранилище, дачные общества, русла рек Сокур, Кокпекты, Солонку, сектор Юго-Восток, район Кунгей, прилегающую степную полосу улицы Таттимбета-Муканова и Рабочий посёлок.

В ходе облета осмотрены работы по строительству канала в юго-восточной части города, а также работы по санации реки Солонка и возведению защитного вала в Рабочем поселке протяженностью 7,2 километра.

Реки находятся в зимнем режиме, снежный покров составляет ориентировочно 50 процентов.

Фото: ДЧС Карагандинской области