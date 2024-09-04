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Задержан аким Илийского района Алматинской области

Сегодня, 11:08
АВТОР
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Global Look Press Сегодня, 11:08
Сегодня, 11:08
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Фото: Global Look Press

Аким Илийского района в Алматинской области Багдат Карасаев, задержан сотрудниками антикоррупционной службы, передаёт BaigeNews со ссылкой на ведомство. 

"В рамках досудебного расследования изобличены районный аким Алматинской области и другие лица. С санкции суда аким района взят под стражу. Расследование продолжается. Иная информация в рамках статьей 201 УПК РК распространению не подлежит", - говорится в сообщении.

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