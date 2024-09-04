Задержан аким Илийского района Алматинской области
Сегодня, 11:08
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Сегодня, 11:08Сегодня, 11:08
92Фото: Global Look Press
Аким Илийского района в Алматинской области Багдат Карасаев, задержан сотрудниками антикоррупционной службы, передаёт BaigeNews со ссылкой на ведомство.
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