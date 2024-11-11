Аким города Косшы освобожден от должности

От должности освободили акима г. Косшы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата Акмолинской области.

"Распоряжением акима Акмолинской области от 11 ноября 2024 года на основании заявления аким города Косшы Гайдар Касенов освобожден от занимаемой должности", - говорится в официальном объявлении властей региона.