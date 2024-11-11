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  • BAIGENEWS

Аким города Косшы освобожден от должности

Сегодня, 17:06
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акимат Акмолинской области Сегодня, 17:06
Сегодня, 17:06
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Фото: акимат Акмолинской области

От должности освободили акима г. Косшы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата Акмолинской области.

"Распоряжением акима Акмолинской области от 11 ноября 2024 года на основании заявления аким города Косшы Гайдар Касенов освобожден от занимаемой должности", - говорится в официальном объявлении властей региона.

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