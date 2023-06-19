Аким Экибастуза откровенно высказался о проблемах города

Фото: акимат г. Экибастуз

Авария на теплосетях минувшей зимой приковала внимание всей страны к Экибастузу. При этом ситуация обнажила проблемы системы теплоснабжения в целом по стране. Сейчас в городе горняков ведется масштабная ремонтная кампания. При этом есть немало и других вопросов, которые надеются решить в ближайшие пять лет: дороги, освещение, ремонт школ и детских садов. Корреспондент BaigeNews.kz побеседовал с акимом Экибастуза Аяном Бейсекиным, который рассказал обо всех проблемах города и перспективах.

- Какие главные проблемы Экибастуза нужно решать первостепенно?

- Это однозначно инженерная инфраструктура. Как бы не хотели убежать от этой темы, не получится. Вопросы по снижению износа сетей водоснабжения и сетей водоотведения - это одни из важных. На сегодня у нас есть проблемные участки по сетям водоотведения, по канализационным коллекторам, которые, к сожалению, на протяжении 40-50 лет не ремонтировались. В прошлом году, когда я вступил в должность акима города Экибастуза, мы с коллегами провели большой анализ в целом по состоянию инженерной инфраструктуры. И стало понятно, что в первую очередь нужно обратить внимание на инженерные сети. По сетям водоотведения износ составляет более 65%. Это, конечно, не так много, как по сетям теплоснабжения, но, тем не менее, риски значительные, особенно по центральным коллекторам. В бюджете прошлого года предусмотрели финансовые ресурсы для разработки ПСД и сегодня занимаемся разработкой сразу по 8 коллекторам. Первые проекты появятся в июле, мы будем заявляться на республиканский бюджет для финансирования в 2024 году. Кроме того, есть вопросы у нас по сетям водоснабжения, система также имеет износ более 60%. Есть у нас центральные водоводы, которые имеют значительный износ, на которых сидят не менее 20% потребителей. Конечно, при появлении проблем мы оперативно стараемся их решать, но глобально, чтобы этих проблем не было, нужно модернизировать. У нас всего 4 основных водовода. По одному работа ведется, это двухгодичный проект. По остальным готовим проекты.

- А что касаемо дорог, асфальтирования по городу, в целом благоустройства?

- Очень важный вопрос для нашего города — это состояние дорог. Особенно в Экибастузском регионе. К сожалению, Экибастуз и сельская его зона, долгие годы не имели возможности участвовать в программе развития сельских территорий. Если сравнивать инфраструктуру, в том числе дорожную и социальную с районами нашей области, конечно, здесь у нас ни в какое сравнение не идет. Нужна модернизация, как дорожной инфраструктуры, так и социальных объектов. Решен вопрос водоснабжения в сельской зоне. Немаловажный вопрос ремонт дорог частного сектора. Экибастуз уникален многими вещами, но и в том числе своим большим частным сектором. 6 тысяч практически домовладений, но более 150 улиц частного сектора не асфальтировано. Надо понимать, где всего лишь грунтово-проселочная дорога на улицах частного сектора, там текущим ремонтом не обойтись. В обязательном порядке необходимо производить реконструкцию, фактически новое строительство. С прошлого года мы занимаемся этой работой. На реконструкцию 58 улиц порядка полутора миллиарда тенге было выделено. В прошлом году мы отремонтировали 29 улиц, в текущем году 28 улиц. Кроме этого есть еще более 150 улиц, которые требуют ремонта.

- Во дворах многоэтажек ситуация лучше?

- В Экибастузе есть 279 дворов и из них порядка 200 дворов не благоустроено. Нет элементарного асфальта, детских игровых, тренажеров. И это очень сильно возмущает горожан, и я их понимаю. Это элементарные блага цивилизации, которые в обязательном порядке должны быть. Отсутствует и дренажно-ливневая система. Если бы не произошла эта ситуация с системой теплоснабжения, мы хотели в этом году начать масштабную работу, и за два-три года решить вопросы благоустройства дворов. В этом году планировали 80-100 дворов и на следующий год у нас примерно столько же. Но, к сожалению, вмешалась история с системой теплоснабжения. Здесь выбор не велик, и, думаю, выбор очевиден. Несмотря на это, со стороны акима области нам оказана поддержка. Порядка 500 миллионов тенге нам выделили с областного бюджета на ремонт 20 дворов. Еще одна проблема нашего города - это отсутствие внутриквартального освещения, то есть его никогда не было в городе. В основном практикуется надподъездное освещение. Провели анализ, посмотрели, порядка 700 миллионов тенге нужно для того, чтобы полностью этот вопрос решить. Планировали, что сделаем долгосрочную программу, в течение двух лет решим этот вопрос. Пришлось изменить планы в этом году, но от них не отказываемся, на 2024-2025 годы в этом порядке начнём заниматься. Есть еще порядка 20 участков, которые в связи с обильными осадками или во время таяния снега остаются под водой из-за отсутствия дренажа. Глобально ливнёвки в городе сделать очень дорого. Где есть особо проблемные участки, там мы решили, что будем делать отдельные выводы на канализационные сети. Эти 20 участков будем ремонтировать в текущем году, полностью же, думаю, в следующем году завершим.

- По системе образования. Детям в городе комфортно учиться?

- По социальной инфраструктуре: в городе 25 школ находятся и в сельской зоне 20, они все требуют ремонта. Чтобы вы понимали какая ситуация с социальной инфраструктурой, у нас в городе есть до сих пор школы с деревянными окнами. Эти вопросы сразу не решить, поэтому тоже в течение 2-3 лет. Элементарных беговых дорожек нет, футбольных полей, тренажёров. Решая постепенно эту проблему, мы сразу обеспечиваем школьников необходимой инфраструктурой, и в вечернее время мы можем открыть двери для всех горожан. В прошлом году мы проект реализовали по школе №24. Я с удовольствием смотрю, как большое количество горожан туда ходят. Ещё один вопрос, который беспокоит горожан - это состояние нашей городской больницы и родильного отделения, Вопрос, требующий значительных финансовых вложений.

- На такое количество изменения нужны деньги. Есть ли они и после ситуации с теплоснабжением, появилось ли больше финансовых вливаний?

- Бюджет Экибастуза в прошлом году составлял порядка 40-41 миллиарда тенге. Уже в текущем году наш бюджет составляет порядка 63 миллиардов. Рост более чем на 50%. В основном, благодаря поддержке республиканского и областного бюджетов в связи с ситуацией с системой теплоснабжения. На сегодняшний день мы полностью тепловые сети забрали на баланс города. На реконструкцию магистральных сетей более 9 миллиардов тенге было выделено из резерва Правительства. На устранение повреждения в рамках весенних и осенних гидравлических испытаний, при поддержке акима Павлодарской области, выделено с областного бюджета порядка 2 миллиардов тенге.

- Вы говорите, что из-за ситуации с теплом пришлось отказаться от других проектов, к примеру, благоустройства. Сколько сэкономили?

- Если считать, на двухгодичную программу по освящению планировали 700 миллионов, 350 на этот год. Сумму полностью секвестировали. Есть еще один вопрос, требующий внимания - отсутствие или высокая изношенность тротуаров, более 40 километров. На эти цели там нужно было 350 миллионов. На ремонт дворов потребовалось бы порядка 2 миллиардов тенге. Сейчас у нас имеется 500 миллионов с области то, что выделено. Остальные деньги мы также секвестировали.

- Экибастуз относится к числу моногородов. Но действительно ли в городе всего одно-два производства, от которого зависит жизнь людей?

- Экибастуз не является моногородом по сути. По большому счету в статусе моногорода была логика, наверное, в свое время, чтобы финансирование можно было получать в рамках развития программы моногородов. У нас не 2, не 3, и не 4 производства. Основная часть населения работает в промышленной и энергетической сферах. На ГРЭС в текущем году планируется ввод в эксплуатацию 1 энергоблока и количество рабочих мест ещё увеличится. Ведется работа по 3-му энергоблоку, запуск планируется на 2025-2026 годы. Там тоже будет увеличено количество рабочих мест. Кроме того, самый большой железнодорожный кластер, наверное, в СНГ находится в Экибастузе. Производят колёсные пары, бандажи, там целая серия. Если по сегментам экономики брать, то конечно торговля тоже имеет значительную долю. Сейчас также реализуется инвестиционный проект по производству кремния. У нас много проектов, которые находятся на стадии реализации.

- Есть ли проблемы в Экибастузе, которые невозможно решить в ближайшие 5-10 лет?

- Глобальных нерешаемых проблем нет. Я думаю, при поддержке руководства области, правильном подходе, при финансировании, в среднесрочной перспективе можно все вопросы решить. Даже вопрос сетей теплоснабжения, если мы будем такими темпами работать, как мы сейчас это делаем, в горизонте 3-5 лет мы полностью обновим сети теплоснабжения.

- Недавно были новости о том, что в Экибастузе из-за ситуации с отоплением горожане массового продают квартиры? Проводили анализ?

- Ну, это абсолютная неправда. Да, в целом мы тоже анализировали эти ресурсы, на которых есть возможность продать или купить квартиру. В общей сложности мы там не насчитали даже одного процента, что из нашего жилищного фонда продают. Критическим считается не менее 5%, если население выставляет и уезжает, то значит, есть какие-то сигналы, проблемы.

- День города в Экибастузе отметили. Масштабно, пригласили Ninety One. Не боялись, что критика пойдет? Мол, на ремонт двора денег нет, а на празднование нашли.

- Тоже долго думал над этим вопросом, но знаете, я вместе с нашими горожанами в буквальном смысле эту зиму пропустил через себя. Конечно, я понимаю, что до боли обидно было всем пережить то, что мы пережили. У нас были планы в Экибастузе организовать по аналогии концертов на набережной Павлодара, где мы могли бы еженедельно проводить мероприятия. Но в связи с тем, что всё кардинально изменилось, мы эту идею оставили на последующие годы. Мы учитывали мнение горожан, все хотели праздника, поэтому с коллегами, депутатами маслихата, представителями общественности, было принято решение не отменять День города и День шахтера. Надеюсь, получилось поднять людям настроение и подарить настоящий праздник. Касательно ресурсов совершенно немного потратили. Из городского бюджета было потрачено порядка 12 миллионов тенге на проведение этого мероприятия. Остальные ресурсы - это спонсорские средства: группа Ninety One, салют, атрибутика, торговые зоны. Коллективно получилось организовать такое мероприятие.