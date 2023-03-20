Аким благодаря выборам побывал в школе, где учился 30 лет назад

Фото: diapazon.kz

Аким Актобе Мурат Журебеков благодаря выборам в мажилис и маслихаты побывал в родной школе, где не был 30 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Мурат Журебеков проголосовал на избирательном участке в школе №24 города Актобе на улице Есет батыра. Как оказалось, это родная школа градоначальника, здесь он пошёл в первый класс. Аким, пользуясь случаем, прогулялся с журналистами по школе, посидел за партой, вспомнил свою первую учительницу.

"Я в этой школе проучился восемь лет, с 1985-го по 1992 год, в первый класс здесь пошел, - рассказал Мурат Журебеков. - Получается, что не был тут 30 лет. У нас тут даже был зубной кабинет. Я сидел за второй партой на втором ряду. Я был хорошистом. Потом я переехал из этого района, год учился в школе №23. И выпускной класс с английским уклоном я заканчивал в школе №25".

По его словам, он поддерживает связь с одноклассниками, в том числе через групповой чат в мессенджерах.

Также аким побывал в школьном спортзале и рассказал, как здесь во время игры в футбол сломал палец ноги.