Аким Атырауской области встретился с жителями Кульсары

Аким Атырауской области Серик Шапкенов встретился с жителями Кульсары. Глава региона выслушал предложения граждан, а также разъяснил порядок возмещения ущерба пострадавшим от паводков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС.



Аким сообщил, что компенсация пострадавшим, чьё жильё признано аварийным, будет выплачена по рыночной стоимости, которая в Кульсары составляет порядка 200-240 тысяч тенге. Деньги поступят на специальные целевые счета пострадавших.

По словам главы Атырауской области, денежные компенсации жители Кульсары должны будут использовать по целевому назначению - на покупку нового жилья, строительство жилья либо на ремонтно-восстановительные работы.

"Сейчас, в-первую очередь, пострадавшие от паводка должны ознакомиться с заключением оценки и итогами технической экспертизы имущества и дать своё согласие на выплату денежных средств. Оплата будет произведена в течение двух недель", — сообщил Серик Шапкенов собравшимся.

По состоянию на 16 мая, всего по Жылыойскому району единовременные выплаты в размере 100 МРП получили 3 613 семей. Общая сумма выплаченных средств составляет 1,387 миллиарда тенге.

Подготавливаются документы для выплаты компенсации за понесённый материальный ущерб. Идёт техническое обследование и оценка недвижимого имущества. На данный момент принято 2 940 заявлений, направлено на рассмотрение 2 727 заявлений, проведена оценка 2 624 домов, техническое обследование проведено в 2 671 доме. Выявлено 756 аварийных жилищ.

15 мая в Кульсары началась работа мобильных групп по оглашению итогов оценки и технической экспертизы недвижимого имущества. Более 100 жителей Жылыойского района уже получили оценочные листы. В течение двух дней они смогут написать заявление на получение денежных компенсаций. Оценочные работы по всем домам планируют завершить в ближайшие 10 дней.