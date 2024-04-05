Аким Атырауской области поблагодарил жителей региона за помощь в борьбе с паводками

Сегодня, 20:58

Сегодня, 20:58

Аким Атырауской области Серик Шапкенов поблагодарил жителей, которые уже несколько дней занимаются профилактикой паводков, передаёт BaigeNews.kz.

После стабилизации ситуации будет создана специальная комиссия. Её члены подсчитают причинённый ущерб.

Работы ещё продолжаются.