  • 5 Апреля, 21:40
  • BAIGENEWS

Аким Атырауской области поблагодарил жителей региона за помощь в борьбе с паводками

Сегодня, 20:58
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Аким Атырауской области поблагодарил жителей региона за помощь в борьбе с паводками Сегодня, 20:58
Сегодня, 20:58
97

Аким Атырауской области Серик Шапкенов поблагодарил жителей, которые уже несколько дней занимаются профилактикой паводков, передаёт BaigeNews.kz.

После стабилизации ситуации будет создана специальная комиссия. Её члены подсчитают причинённый ущерб.

Работы ещё продолжаются.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Atyrau oblysynyn akimdigi (@atyrau_oblysynyn_akimdigi)

Самое читаемое

Наверх