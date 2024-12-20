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Аким Астаны высказался о судьбе Талдыколя

Акимат намерен исполнять решение Верховного суда.

Сегодня, 17:56
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Руслан Уразалиев / Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия Сегодня, 17:56
Сегодня, 17:56
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Фото: Руслан Уразалиев / Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия

Аким Астаны Женис Касымбек рассказал, что будет с озёрами малый и большой Талдыколь, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам Касымбека, у акимата есть обязательства по сохранению лишь трёх озер из семи.

"Есть группа малых озёр Талдыколя, есть решение Верховного суда конца прошлого года. В соответствии с ним акимат должен обеспечить водоохранную зону по ряду озёр. Насколько я помню, это седьмое и пятое озеро. Также мы взяли на себя обязательство восстановить девятый участок. Всё, по трём участкам. Мы там видим, что есть возможность сохранения водной глади. В этом году по всей стране весна была очень водная. На некоторых участках временно появилась вода, но уже к осени её не было. Там, где акимат брал обязательства, и по которым есть решение Верховного суда, естественно, мы эти решения будем исполнять", - пояснил аким.

В следующем году акимат начнёт строительство экопарка с озёрами и соответствующей инфраструктурой вокруг.

Во время брифинга в СЦК Касымбек также рассказал о том, какая работа ведётся по большому Талдыколю.

"Мы начали активно увеличивать объёмы большого Талдыколя. Они упали до 3-5 миллионов кубометров. Причём упали естественным образом. Никто не вычерпывает эту воду. Планируем увеличить объёмы большого Талдыколя в ближайший год-два до 10 миллионов кубометров, то есть почти в два раза", - поделился планами градоначальник.  

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