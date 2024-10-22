Аким Астаны сообщил Токаеву о росте объема инвестиций до 1,1 трлн тенге

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 22 октября принял акима Астаны Жениса Касымбека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Женис Касымбек представил отчет о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы:

объем инвестиций за девять месяцев этого года составил 1 трлн 140 млрд тенге, что на 16% выше аналогичного периода 2023 года.

Также аким Астаны доложил о ходе отопительного сезона:

начались работы по строительству ГТС "Тельмана" и проектирование ГТС "Юго-Запад" с общей мощностью 970 Гкал/час.

до конца года планируется завершить вторую очередь ГТС "Туран", что обеспечит выработку дополнительных 250 Гкал/час;

благодаря запуску в прошлом году газовой тепловой станции (ГТС) "Юго-Восток", первого этапа ГТС "Туран" и первого этапа ТЭЦ-3 впервые в городе обеспечен профицит тепла. Данные объекты жизнеобеспечения дали Астане более 1100 Гкал/час;

Кроме того, Касымбек проинформировал о возведении социальных объектов (школ, доступного льготного жилья, медцентров), завершении строительства жилищных комплексов – долгостроев, сносе аварийного ветхого жилья:

в новом учебном году были сданы в эксплуатацию 15 из запланированных 24 школ, 9 из них – в рамках нацпроекта "Комфортная школа";

до нового года будет построено шесть студенческих общежитий почти на 4,5 тысячи мест, четыре из них уже функционируют;