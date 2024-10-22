Аким Астаны сообщил Токаеву о росте объема инвестиций до 1,1 трлн тенге
Сегодня, 15:40
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:40Сегодня, 15:40
157Фото: baigenews.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 22 октября принял акима Астаны Жениса Касымбека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Женис Касымбек представил отчет о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы:
- по всем ключевым экономическим показателям отмечается положительная динамика;
- объем инвестиций за девять месяцев этого года составил 1 трлн 140 млрд тенге, что на 16% выше аналогичного периода 2023 года.
Также аким Астаны доложил о ходе отопительного сезона:
- благодаря запуску в прошлом году газовой тепловой станции (ГТС) "Юго-Восток", первого этапа ГТС "Туран" и первого этапа ТЭЦ-3 впервые в городе обеспечен профицит тепла. Данные объекты жизнеобеспечения дали Астане более 1100 Гкал/час;
- до конца года планируется завершить вторую очередь ГТС "Туран", что обеспечит выработку дополнительных 250 Гкал/час;
- начались работы по строительству ГТС "Тельмана" и проектирование ГТС "Юго-Запад" с общей мощностью 970 Гкал/час.
Кроме того, Касымбек проинформировал о возведении социальных объектов (школ, доступного льготного жилья, медцентров), завершении строительства жилищных комплексов – долгостроев, сносе аварийного ветхого жилья:
- в новом учебном году были сданы в эксплуатацию 15 из запланированных 24 школ, 9 из них – в рамках нацпроекта "Комфортная школа";
- до нового года будет построено шесть студенческих общежитий почти на 4,5 тысячи мест, четыре из них уже функционируют;
- сообщил о том, что на сегодня в столице благоустроено порядка 170 дворовых и общественных пространств, отремонтировано более 70 улиц. Планируется высадить миллион деревьев и кустарников.
Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по модернизации инфраструктуры, дальнейшему развитию и благоустройству Астаны.
Самое читаемое
- Суд вернул жительнице Тараза отобранное акиматом жильё
- "Доказать всем, что я не такая": почему Татьяна Ким решила стать успешной бизнесвумен
- С вещами на выезд: 50 иностранцев выдворили из Алматинской области
- Землетрясение произошло в Кыргызстане
- "Барыс" за полминуты до конца матча вырвал сенсационную победу у минского "Динамо"