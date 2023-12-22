Аким Астаны рассказал как решается проблема с пробками на дорогах

Более 70 улиц отремонтировали в столице, открыли новый мост и закупили 400 новых автобусов в 2023 году в Астане. Об этом на брифинге в СЦК сообщил глава города Женис Касымбек, передаёт BaigeNews.kz.

"Разрабатывается Стратегия развития Комплексной транспортной системы. Система позволит повысить безопасность дорожного движения, снизить количество заторов", — отметил аким.

Открытие нового моста по проспекту Тауелсиздик позволило значительно разгрузить загруженные участки. Так, как отметил Касымбек, проспект Мангилик Ел разгружается до 20%, улица Сарайшык и мост Улы Дала – на 15% соответственно. Кроме того, по его словам, уменьшилась нагрузка на улицы Туркестан и Акмешит.

Также глава города сообщил, что в 2024 году планируется начало строительства продолжения проспекта Тауелсиздик до выхода на проспект Кабанбай батыра.

Также идет строительство Малой кольцевой дороги, проектирование нового моста в районе ул. Кенесары и Коргалжынского шоссе, его строительство начнется в следующем году.