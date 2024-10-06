Аким Астаны проголосовал на референдуме по АЭС

Аким Астаны Женис Касымбек проголосовал на референдуме по АЭС. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

"С утра проголосовал на своем избирательном участке №211. В городе у нас открыто 460 избирательных участков. Горожане могут узнать свой участок для голосования на официальном веб-сервисе https://referendum.astana.kz/ , через чат-бот в Telegram https://t.me/referendum_astana_bot , единый контакт-центр iKomek по телефону 109, в мобильном приложении "Smart Astana" в разделе "New" – "Поиск участка референдума". Выражаю благодарность всем, кто сегодня трудится на избирательных участках!", - написал аким столицы.

Напомним, сегодня проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС на территории Казахстана. Свои голоса на референдуме отдали Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Олжас Бектенов.

Также аким Алматы Ерболат Досаев вместе с супругой приняли участие в голосовании с утра, прибыв на избирательный участок №388 в школе-лицее №48. Алматинцы могут посетить избирательные участки по месту жительства и отдать свой голос до 20.00.

К слову, самыми первыми в голосовании могли принять участие казахстанцы, находящие в этот день в Южной Корее и в Японии. В Сеуле и в Токио избирательные участки открылись в 07:00 местного времени (03:00 времени Астаны). Что к этому часу происходит на избирательных участках в разных регионах страны, смотрите здесь.