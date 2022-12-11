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Аким Астаны побеседовал с дольщиками
Столичный градоначальник Женис Касымбек встретился с дольщиками трёх проблемных многоквартирных жилых комплексов: ЖК "Future home", "Арыстан", "Зере-2". Об этом аким написал на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.
Фото: Instagram/jenis_qasymbek
Как отметил Женис Касымбек, в общей сложности здесь на протяжении долгих лет свои ключи ожидают более 600 семей—дольщиков.
Фото: Instagram/jenis_qasymbek
"К примеру, строительство ЖК "Future home" началось еще в 2013 году. Сам объект был признан проблемным шесть лет назад. Квартиры в данном ЖК ожидают почти 200 семей-дольщиков. Готовность объекта составляет 40 процентов. При этом два блока пришлось снести, так как строения были признаны негодными для возобновления строительных работ. В ЖК "Арыстан" порядка 450 семей-дольщиков. Данный многоквартирный жилой комплекс — один из крупных объектов проблемного строительства. На момент передачи объект был готов только на 20-30 процентов. ЖК состоит из нескольких блоков, часть завершена — около 270 дольщиков получили ключи. Остальные блоки также завершим. Другой долгострой — ЖК "Зере-2" — был признан проблемным также шесть лет назад. Здесь свои квартиры ожидают 230 семей-дольщиков. На момент передачи на объекте был вырыт только котлован. На данный момент стройработы возобновлены, но необходимо увеличить темпы строительства", — написал аким столицы.
Фото: Instagram/jenis_qasymbek
Он подчеркнул, что ранее акимат проделал большую системную работу. Из 51 объекта долевого строительства осталось решить проблемы 15 объектов. Семь из них планируют завершить в этом году. Еще по восьми объектам (это более 30 ЖК) аким поставил задачу решить в 2023 году.
Фото: Instagram/jenis_qasymbek
"Завершение долгостроев находится на контроле у Главы государства. Проблемы дольщиков — это наша задача, наша цель — чтобы дольщики заехали в свои квартиры и получили долгожданные ключи. Мы будем на регулярной основе встречаться и с дольщиками других ЖК, жителями районов и жилых массивов, держать руку на пульсе", — написал Женис Касымбек.
Фото: Instagram/jenis_qasymbek
Фото: Instagram/jenis_qasymbek
Фото: Instagram/jenis_qasymbek
Он также отметил, что на встрече жильцы также поднимали вопросы по строительству ливневых канализаций, теплых остановках, запуску дополнительного автобусного маршрута и другие важные темы. По словам градоначальника, все вопросы, которые прозвучали на встречах, акимат взял в работу.
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