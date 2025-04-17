Власти столицы не собираются отдавать городские парковки в частные руки. Об этом заявил аким Астаны Женис Касымбек в ходе отчетной встречи с жителями района Сарайшык, передаёт BaigeNews.kz.

Поводом для обсуждения стали слухи, распространившиеся в СМИ, о якобы рекомендации Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) приватизировать столичные парковки и автобусные парки. Глава города прямо опроверг эти сообщения:

"И первая, и вторая информация некорректная. Еще два-три месяца назад я анонсировал, что парковочные станции перейдут в коммунальную собственность. Эта работа идет. Этим будет заниматься управление транспорта", — отметил Женис Касымбек.

Он также напомнил, что процесс расторжения договора с частной компанией, которая ранее управляла парковочным пространством, был начат уже давно:

"На сегодняшний день у нас идет процесс расторжения договора с инвестором. Парковки будут переданы в коммунальную собственность".

Речь идет о ТОО "Парковочное пространство Астаны", с которым власти начали расторгать контракт еще в феврале. Тогда Касымбек подчеркнул, что парковочная система должна быть под полным контролем государства.

На уточняющий вопрос, возможна ли передача парковок в частные руки в будущем, аким ответил:

"Наоборот, мы возвращаем парковки в госсобственность".

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В феврале сообщалось, что акимат обязали расторгнуть договор с оператором платных парковок.

В начале марта стало известно, что платные столичные парковки переходят в госсобственность.