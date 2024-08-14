Аким Алматы встретился с президентом Всемирного совета ремёсел AISBL

Аким Алматы Ерболат Досаев и президент Всемирного совета ремёсел AISBL Саад Хани Аль-Каддуми обсудили перспективы развития ремесленничества, укрепления сотрудничества между странами, передаёт BaigeNews.kz.

Глава города отметил, что Алматы является культурной, научно-образовательной и деловой столицей Казахстана, оживлённым центром притяжения для мастеров и художников.

В мегаполисе проживает более 250 талантливых ремесленников, которые занимаются изготовлением ювелирных изделий, ковроткачеством, гончарным делом, обработкой кожи и резьбой по дереву. Изделия алматинских ремесленников периодически демонстрируются на престижных мероприятиях, таких как ЭКСПО и Всемирный совет ремёсел, где получают награды за свою уникальность и мастерство. На фестивалях и ярмарках мастера демонстрируют свои творения, проводят мастер-классы заинтересованным посетителям. Данные мероприятия играют ключевую роль в сохранении и популяризации традиционных казахских ремёсел, интеграции их в современную культуру.

В ходе встречи стороны отметили туристические и экономические аспекты развития ремесленничества, необходимость его развития для создания рабочих мест и стимулирования экономического роста, а также обсудили возможность присвоения Алматы звания "Всемирного города ремесленников" (World Craft City).

Всемирный совет ремёсел AISBL (создан 12 июня 1964 года в Нью-Йорке) - международная некоммерческая организация, деятельность которой направлена на содействие сохранению, популяризации и развитию глобального ремесленного искусства и традиционных ремёсел. Совет имеет статус консультационного органа при ЮНЕСКО. Штаб-квартира организации на период 2021-2024 годов находится в Кувейте. Во всемирный список городов ремёсел внесены 57 городов Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Северной и Латинской Америки, в том числе с 2022 года Тараз первым из городов Казахстана получил статус "Всемирного города ремесленников".