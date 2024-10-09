Аким Алматы спросил с гендиректора TAV Airports Holding за все проблемы аэропорта
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Аким Алматы Ерболат Досаев провёл совещание по проблемным вопросам деятельности Международного аэропорта, передаёт BaigeNews.kz.
Досаев подчеркнул, что новый терминал, запуск которого состоялся на два месяца раньше запланированного срока — 1 июня 2024 года, должен был значительно повысить уровень комфорта и обслуживания пассажиров. Однако после его открытия выявились недостатки в работе терминала, такие как неисправность дренажной системы, сбой в работе эскалаторов, задержки при выдаче багажа, трещины в стенах и другие.
Аким отметил, что эти недостатки вызвали недовольство пассажиров, и предложил обсудить меры, принимаемые для исправления ситуации.
Генеральный директор TAV Airports Holding Серкан Каптан подтвердил, что аэропорт столкнулся с рядом сложностей, которые требуют комплексного подхода для их решения. Он сообщил, что ранее выявленные недоработки внутри нового терминала полностью устранены. Завершается работа по восстановлению дренажной системы и подключения к городским сетям, проводится реконструкция внутреннего терминала - расширение зоны регистрации, залов ожидания и зоны выдачи багажа, замена телетрапов.
Серкан Каптан также поделился планами работы для повышения безопасности и комфорта пассажиров, которые включают полную реконструкцию левой взлётно-посадочной полосы, модернизацию перронов и противогололёдной площадки, обновление парка аэродромного оборудования, решение проблем с дренажной системой.
В ходе совещания также обсудили вопросы транспортной инфраструктуры. Сложности вызывают проблемы с парковочными местами и подъездными путями к аэропорту. В часы пик подъезд к аэропорту может занимать до 45 минут. Для решения проблемы инвестор планирует строительство многоэтажной парковки на 1 000 мест.
В завершение встречи стороны подтвердили готовность к активному сотрудничеству и реализации необходимых мер для обеспечения качественного функционирования Международного аэропорта Алматы.
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