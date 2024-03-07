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Аким Алматы поздравил жительниц города с весенним праздником

Сегодня, 10:17
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акимат Алматы Сегодня, 10:17
Сегодня, 10:17
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Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев поздравил жительниц города с предстоящим весенним праздником, передаёт BaigeNews.kz.

Ерболат Досаев начал свою вступительную речь в ходе встречи с населением Бостандыкского района с поздравления.

"В преддверии замечательного весеннего праздника – 8 Марта позвольте от души вас поздравить, пожелать всего наилучшего, счастья, благополучия, выразить свою искреннюю благодарность за то, что вы у нас есть, и то, что вы всегда для нас делаете!", – сказал глава города.

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