Аким Алматы поздравил жительниц города с весенним праздником
Сегодня, 10:17
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Сегодня, 10:17Сегодня, 10:17
74Фото: акимат Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев поздравил жительниц города с предстоящим весенним праздником, передаёт BaigeNews.kz.
Ерболат Досаев начал свою вступительную речь в ходе встречи с населением Бостандыкского района с поздравления.
"В преддверии замечательного весеннего праздника – 8 Марта позвольте от души вас поздравить, пожелать всего наилучшего, счастья, благополучия, выразить свою искреннюю благодарность за то, что вы у нас есть, и то, что вы всегда для нас делаете!", – сказал глава города.
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