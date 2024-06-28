Аким Алматы поздравил представителей СМИ с профессиональным праздником

Аким Алматы Ерболат Досаев поздравил журналистов с Днем работников средств массовой информации, передает BaigeNews.kz.

"Своим ежедневным кропотливым трудом вы помогаете обществу разобраться в происходящем, информируете о важных событиях в жизни города и страны в целом. Для нас ваши материалы являются не только источником данных, прежде всего это основа для принятия правильных решений во благо развития Алматы", - отметил аким.