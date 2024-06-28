Аким Алматы поздравил представителей СМИ с профессиональным праздником
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Аким Алматы Ерболат Досаев поздравил журналистов с Днем работников средств массовой информации, передает BaigeNews.kz.
"Своим ежедневным кропотливым трудом вы помогаете обществу разобраться в происходящем, информируете о важных событиях в жизни города и страны в целом. Для нас ваши материалы являются не только источником данных, прежде всего это основа для принятия правильных решений во благо развития Алматы", - отметил аким.
Глава города подчеркнул значимость и неоценимый вклад в информационное пространство.
"Ваша ответственная работа помогает нам выстраивать конструктивный диалог с жителями и бизнесом мегаполиса. Уверен, такое эффективное взаимодействие, основанное на объективности и профессионализме, продолжится и впредь. Желаю вам успехов во всех начинаниях, новых высот в профессии и благополучия!", - пожелал Е. Досаев.
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