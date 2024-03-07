Аким Алматы отчитался перед жителями Бостандыского района о проделанной работе

Аким Алматы Ерболат Досаев провел отчетную встречу, на которой он отчитался о проделанной работе и выполнении поручений, данных им на встречах с жителями Бостандыкского района в июле 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Новости акимата Алматы".

Завершено строительство двух пристроек к школам №№65 и 9 на 420 мест.

На территории ЖК "Рамс сити" идет строительство школы на 1100 мест и двух детских садов на 240 мест. Завершение запланировано на август 2024 года.

В рамках национального проекта "Комфортная школа" при поддержке проектного офиса акимата Алматы продолжается строительство 3 новых школ: по ул. Егизбаева на 2500 мест, по ул. Розыбакиева на 1500 мест, по ул. Кожабекова на 2000 мест, с завершением работ до конца 2024 года.

В 2023 году в Бостандыкском районе завершено строительство пристроек к школе №65 на 300 ученических мест и к Специальной коррекционной школе-интернату №9 на 120 мест. В декабре прошлого года капитальный ремонт проведен в гимназии №145.

Весной начнется сейсмоусиление школы №73 и строительство пристройки нового корпуса на 450 мест

Идет разработка проектно-сметной документации на строительство двух поликлиник по 500 посещений в день. Акимат читает, что в июне проект выйдет из государственной экспертизы и осенью 2024 года будет начато строительство.

Проведен средний ремонт на двух магистральных улицах аль Фараби и Абая. Расширен мост по проспекту аль Фараби через реку Есентай. Сделан средний ремонт на 22 улицах района.

В рамках благоустройства Бостандыкского района в 2023 году завершен капитальный ремонт 80 дворовых территорий и текущий ремонт 90 дворов. Продолжаются работы по благоустройству участка на пересечении проспектов Абая и Гагарина площадью 1 га. Здесь будут детские и спортивные площадки, зоны для выгула собак, беседки для отдыха, зеленые насаждения с поливочной системой.