Аким Алматы объяснил порядок выкупа земель для города
Сегодня, 13:15
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Сегодня, 13:15Сегодня, 13:15
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Ерболат Досаев в ходе встречи с населением Медеуского района разъяснил механизм выкупа земель под государственные нужды, передаёт BaigeNews.kz.
"Говорят, что сумма компенсаций для выкупа земель недостаточна для удовлетворения всех потребностей людей. Есть четкие механизмы оценки, установленные законодательством, но если суд установит, что нужно выплатить большую сумму по закону, то город ее выплатит. Деньги найдем, сэкономим. Важно, что город должен развиваться. У меня, как акима города, нет достаточного государственного земельного фонда для развития", — сказал Ерболат Досаев.
Глава города отметил, что с момента его назначения в 2022 году акимат только покупает земли для пробивки дорог, развития социальной инфраструктуры и общественных пространств - все в рамках закона.
"Ни одной сотки земли, купленной за бюджетные деньги по Земельному кодексу, мы не можем передавать частным лицам. Хочу сразу прояснить этот вопрос, чтобы не было иллюзий, что акимат может купить землю и передать ее кому-то. Это категорически запрещено Земельным кодексом, и мы не имеем права так поступать", — отметил глава города.