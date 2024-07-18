Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что на месте старой школы №72 построят новую школу на 1200 мест

На месте старого здания школы №72 будет построена новая школа. Об этом сообщил глава города Ерболат Досаев, отвечая на вопросы жителей Ауэзовского района Алматы, передаёт BaigeNews.

Пришедшая на встречу с акимом жительница района спросила о судьбе школы №72, выразив обеспокоенность, что на месте учебного заведения будут построены новые жилые комплексы.

"Эта школа очень старая, дети не могут получать в ней качественное образование из-за переполненных классов. Поэтому мы планируем снести старое здание и построить новую современную школу с увеличением проектной мощности с 380 до 1200 мест. Для этого нам нужна дополнительная земля. Город растет, население увеличивается, требуются новые социальные объекты. На сегодня независимым оценщиком произведен осмотр по 40 собственникам недвижимого имущества. Никаких ЖК или коммерческих объектов здесь строиться не будет!", - заявил глава города Ерболат Досаев.

Общеобразовательная школа №72 расположена в мкр. Таугуль. Проектная мощность школы 380 ученических мест (фактически посещают 494 ребенка). Ожидается, что после реализации 8 очередей программы реновации ветхого жилья и строительства ЖК "Асыл Тас" дефицит составит порядка 2 тыс. ученических мест.

Ранее районным акиматом было инициировано обращение об изъятии земельного участка с целью расширения территории школы. На сегодняшний день оценщиком произведен осмотр по 40 собственникам недвижимого имущества.

Сейчас разрабатывается ПСД на строительство нового здания школы со сносом старого. Начало строительно-монтажных работ планируется на II квартал 2025 года, завершение – I квартал 2026 года.