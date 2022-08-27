Аким Алматы Ерболат Досаев провел встречу с ректорами вузов, на которой обсудил готовность к новому учебному году, передаёт BaigeNews.kz.

В мероприятии также приняли участие министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, руководители управлений, депутаты маслихата, представители общественных организаций.

Досаев подчеркнул, что Алматы является городом молодёжи. В мегаполисе проживают более 700 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет 37% от общего числа жителей. На Алматы приходится 30% всего студенческого контингента страны, что делает город студенческим центром Казахстана.

В ходе совещания рассмотрены вопросы обеспечения учащихся общежитиями, трудоустройства выпускников и социализации иногородних студентов.

Дефицит мест в общежитиях по итогам прошлого учебного года составил 32 тысячи. В прошлом учебном году в 36 вузах города учились 182 тысячи студентов, из них 112 тысяч – иногородние. Количество студентов из других регионов может вырасти до 125 тысяч в связи с увеличением количества образовательных грантов.

Из четырех вузов, планировавших строительство общежитий в этом году, к работам приступил университет имени Гончарова. КазНУ, КазНПУ имени Абая и МУИТ находятся на стадии подготовки.

Аким отметил, что руководству высших учебных заведений нужно активизировать работу по строительству общежитий. Ерболат Досаев поручил ответственным управлениям акимата оказать содействие в части выдачи разрешительных документов. Кроме того, принято решение оказать помощь вузам в поиске готовых к сотрудничеству хостелов, гостиниц, частных общежитий.

Во время совещания представлены результаты мониторинга общежитий и учебных корпусов, проведенного управлением молодежной политики совместно с депутатами маслихата и членами общественного совета. Согласно итогам проверки, 12 из 95 общежитий города не готовы в полной мере к новому учебному году – обнаружены нарушения норм противопожарной безопасности, санитарных условий, факты проживания посторонних людей и другое.

Участники встречи также обсудили вопросы социализации и адаптации студентов к условиям жизни в мегаполисе. Данный вопрос особенно актуален, учитывая, что 70% студентов являются иногородними. По данным Центра занятости населения, около 12 тысяч выпускников вузов не могут трудоустроиться в течение года после окончания обучения.

Для решения этой проблемы предложено создать городской центр карьеры, а также секторы карьеры в комьюнити-центрах, которые будут отвечать за сбор и анализ данных по молодым безработным и выпускникам, вакансиям и работодателям. Сотрудники центров будут распределять вакансии, проводить консультации и трудоустройство молодежи, оказывать помощь в создании резюме, записывать соискателей на собеседования в компании, проводить ярмарки вакансий и так далее.

К вопросам обеспечения занятостью молодежи также будут привлечены Центры занятости населения и центры карьеры вузов и колледжей.

В ходе встречи также отмечено, что город, опираясь на закон "Об особом статусе Алматы", разработает единый стандарт качества обучения, проживания и обслуживания студентов в учебных заведениях, где будут четко прописаны соответствующие городские требования.

Аким города подчеркнул, что вопросы размещения, социализации и трудоустройства студентов – это общая работа как вузов, профильного министерства, так и акимата города. Глава мегаполиса отметил, что готов к совместной и открытой работе по решению актуальных вопросов.

По предложению ректоров вузов Ерболат Досаев поручил в течение двух недель составить перечень наиболее проблемных вопросов, с которыми сталкиваются высшие учебные заведения при строительстве общежитий. Для сбора информации, анализа и решения каждого вопроса будут привлечены как структурные подразделения акимата города, так и представители профильного министерства и вузов.