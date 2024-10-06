Аким Алматы Ерболат Досаев принял участие в референдуме по строительству АЭС

Аким Алматы Ерболат Досаев вместе с супругой пришли на избирательный участок №388, который находится в школе-лицее №48, чтобы проголосовать на референдуме по строительству АЭС в Казахстане, передаёт BaigeNews.

Напомним, самыми первыми в голосовании могли принять участие казахстанцы, находящие в этот день в Южной Корее и в Японии. В Сеуле и в Токио избирательные участки открылись в 07:00 местного времени (03:00 времени Астаны). Что к этому часу происходит на избирательных участках в разных регионах страны, смотрите здесь.