Аким Алматы Ерболат Досаев принял участие в референдуме по строительству АЭС
Сегодня, 08:28
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Сегодня, 08:28Сегодня, 08:28
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Аким Алматы Ерболат Досаев вместе с супругой пришли на избирательный участок №388, который находится в школе-лицее №48, чтобы проголосовать на референдуме по строительству АЭС в Казахстане, передаёт BaigeNews.
Напомним, самыми первыми в голосовании могли принять участие казахстанцы, находящие в этот день в Южной Корее и в Японии. В Сеуле и в Токио избирательные участки открылись в 07:00 местного времени (03:00 времени Астаны). Что к этому часу происходит на избирательных участках в разных регионах страны, смотрите здесь.
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