Аким Алматинской области поручил решить проблему водоснабжения пастбищ

Порядка сорока животноводческих хозяйств Кегенского района из-за отсутствия водоснабжения не могут перекочевать скот из пастбищных территории на зимовку. Об этом акиму Алматинской области Марату Султангазиеву сообщили во время рабочей поездки в Кегенский район. Глава региона поручил в недельный срок решить данную проблему, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Во время встречи с аграриями региона глава крестьянского хозяйства Серик Масимбаев поднял вопрос обводнения пастбищ. Он пожаловался на действия подрядной организации, которая затягивает работы по реконструкции сетей. По его словам из-за этого затягивается переезд на зимовки в районе Аканас.

Заместитель руководителя управления строительства Баглан Наурызгали пояснил, что по проекту работы будут завершены в течения месяца.

Марат Султангазиев дал критическую оценку специалистам отрасли и поручил в недельный срок решить проблему.

"Этот вопрос требует безотлагательно решения. Выезжайте на место, проведите обследование совместно с представителями местного акимата и крестьянских хозяйств. Оперативно примите решение и сообщите мне в понедельник. Пока вопрос не решится положительно, не возвращайтесь в город Конаев", - сказал глава региона.

По информации областного управления строительства, согласно рабочего проекта "Реконструкция оросительных сетей Кегенского района", по каналу Аксай предусмотрено строительство лоткового канала. В настоящее время производится обследование существующей трубы на пригодность дальнейшей эксплуатации. При корректировке проекта рассмотрят варианты полной замены на идентичную трубу с увеличением линий до 16,7 километров.

Кроме того, в рамках рабочей поездки в Кегенский район глава региона посетил одно из самых живописных мест края – озеро Кольсай в селе Саты, где ознакомился с проводимыми работами по строительству канализационно-очистительных сооружений и автостоянки для посетителей. Аким области отметил о необходимости комплексного подхода к этой работе.

"Главное – природу не погубить. Если комплексно не подойти, тогда мы просто всё испортим", - отметил аким.

Глава региона также посетил введённую в эксплуатацию в конце лета врачебную амбулаторию в селе Аккайын Усупбеков. Общая площадь объекта сельского здравоохранения – около 800 квадратных метров. Проектная стоимость составила более 400 миллионов тенге. Медицинские услуги здесь оказывают порядка 8 специалистов, у которых на вооружении имеется необходимое медоборудование. Кроме этого, Марат Султангазиев ознакомился с деятельностью врачебной амбулатории села Жаланаш. Трёхэтажное здание 1963 года постройки расположено на площади 2,5 тысячи квадратных метров, где трудятся 6 врачей и 20 человек медперсонала. В 2022 году на объекте был проведён капитальный ремонт, стоимостью 884 миллиона тенге.

"Открытие данной амбулатории несомненно внесёт вклад в улучшение доступности и качества медицинской помощи жителям села. Кроме того, на следующий год в рамках национального проекта модернизации сельского здравоохранения будет построено шесть медицинских объектов в сёлах и восемь блочно-медицинских комплексов. Итого в 14 сёлах на следующий год будут открыты новые медицинские объекты", - сказала руководитель управления здравоохранения Алматинской области Ляззат Актаева.

Также аким области провёл встречу с населением, где были озвучены вопросы, касающиеся проблем плохих дорог, пастбищных угодий, питьевой воды, а также сельского хозяйства. В свою очередь Марат Султангазиев рассказал жителям о проделанной и планируемой работе в регионе.

"С начала года в социально-экономическом развитии области сохраняется положительная динамика. ВВП вырос на 8,3% и составил 1,9 триллионов тенге. Объём промышленного производства увеличился на 8,6% и составил 1,3 триллиона тенге. Торговый оборот увеличился на 7% и составил один триллион тенге. Строительная отрасль выросла на 1% до 189,2 миллиардов тенге. Ввод жилья вырос на 4% и составил 714 тысяч квадратных метров. В настоящее время ведутся строительные работы, выдаются необходимые законодательные разрешения", - проинформировал аким.

Далее глава региона ознакомился с деятельностью инвестиционного проекта ТОО "FishTech", расположенного на территории Бестюбинского водохранилища. Компания занимается выращиванием и производством рыбной продукции, в основном форели. Работу рыбное хозяйство начало в этом году. На сегодня 90% строительных работ завершены. В ноябре текущего года планируется выйти на полную мощность. Объем инвестиций – 400 миллионов тенге. Постоянной работой здесь обеспечены 20 человек.

"В 2021 году мы пришли с инициативой в акимат получить землю, чтобы развивать форелевое хозяйство. По плану мы думали, что здесь будет выращиваться 500 тонн, задействуем 18 человек и введём в эксплуатацию к концу 2023 года. На сегодняшний день мы уже поставили 12 садков. Это примерно 480 тонн. У нас уже работают порядка 13 человек. В апреле-мае следующего года мы уже получим первые 100 тонн, которые мы планируем реализовать на местных рынках", - рассказал представитель хозяйства.

В завершение рабочей поездки аким области посетил Мойнакскую ГЭС имени Оразали Кантаева. Стратегический объект, не имеющий аналогов не только в Казахстане, но и по СНГ обеспечивает энергоресурсом город Алматы и часть Алматинской области. В здании ГЭС установлены два вертикальных агрегата мощностью по 150 мегаватт.