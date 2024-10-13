Аким Актюбинской области созвал совещание из-за ухудшения погоды

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров провёл экстренное совещание из-за ухудшения погоды, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает пресс-служба акимата региона, по прогнозам синоптиков до 14 октября ожидается дождь с переходом в снег.

Асхат Шахаров обратил внимание на необходимость быстрого решения проблем на дорогах во избежание возникновения заторов и напомнил о причинах, по которым в прошлом году возникли пробки на республиканских трассах. Также он поручил своевременно принять меры по предотвращению аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения.

"Очень важно подготовить запас оборудования и инертных материалов, необходимых для своевременного обслуживания республиканских автодорог, особенно дорог по направлению Актобе-Хромтау-Карабутак-Костанай. Необходимо обеспечить готовность сил и средств соответствующих аварийно-спасательных служб. Решение о закрытии дороги должно быть принято совместно с компетентными органами", – сказал аким.

Он отметил, что аварийное отключение электроэнергии в населённых пунктах является одной из серьёзных проблем при резком ухудшении погоды. Управлению энергетики и ЖКХ поручено обеспечить готовность аварийно-спасательных бригад и резервных генераторов. А управлению предпринимательства поручено контролировать запасы топлива и продовольствия в районах.

По сообщению ДЧС, к реагированию на возможные ЧС подготовлены 1 567 человек и 455 единиц техники из сил и средств гражданской защиты. В помощь гражданам, застрявшим в снегу на автодороге республиканского и областного значения, готовы 129 тепловых пунктов, в том числе 46 тепловых пунктов по трассе Самара-Шымкент, а также три автодорожных медико-спасательных пункта, работающих в зимний период.

На 791-819 км автодороги Самара-Шымкент ТОО "Сине Мидас Строй" мобилизует 10 единиц спецтехники, необходимой для организации непрерывного и безопасного дорожного движения, и готовит противоскользящие материалы. Шесть подразделений и 12 дорожно-эксплуатационных пунктов Актюбинского регионального филиала ТОО "КАЖсервис" отвечают за содержание 1752 км сети автомобильных дорог республиканского и международного значения.