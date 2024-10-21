Аким Асхат Шахаров призвал подрядчиков к ответу за срыв сроков дорожных работ

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров выразил недовольство задержкой реализации некоторых автодорожных проектов в регионе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Он остался недоволен неэффективным использованием бюджетных средств и недостаточно качественной работой подрядчиков.

"По итогам девяти месяцев объём выполненных работ и степень освоения бюджетных средств составляют всего 53%. Это свидетельствует о наличии множества управленческих и исполнительских недостатков в данной сфере. Мы будем применять дисциплинарные меры к госслужащим, допустившим ошибки, и принимать меры к недобросовестным подрядчикам", – заявил Асхат Шахаров.

По информации руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог Актюбинской области Айбека Кайера, в целом по плану на 2024 год было запланировано привести в порядок 4 440 км дорог. На эти цели из бюджета выделено 69,5 млрд тенге. В общем реализуется 186 проектов. Это дороги областного, городского, районного масштаба.

По факту по итогам девяти месяцев этого года освоено 34,2 млрд тенге, это 49,2% от плана. На сегодня основание положено на 491,9 км дорог, асфальт – на 315,7 км.

"Для города Актобе из бюджета выделено 26 млрд тенге, освоено лишь 10,4 млрд тенге. На переходящие проекты в 2025 году выделено 13,5 млрд тенге, из которых 6,4 млрд тенге будет возвращено при пересмотре бюджета. Планирование осуществляется неэффективно. Работы на участке дороги "Карабутак-Комсомол-Северное-Сарат-Кырыккудык-Тымабулак" в Айтекебийском районе не завершены в срок. По ремонту дорог "Караулкелды-Жаркамыс" и "Караулкелды-Алтай Батыр-Миялы-Оймауыт" в Байганинском районе тоже идёт отставание от графиков. Во время рабочей поездки в Мугалжарский район я ознакомился со строительством автодороги "Сагашили-Талдысай", подрядчики "САБ-ДорСервис" и "ТенгриСтройИнвест" пообещали закончить её в срок. Однако работа пошла не по плану. Есть вопросы по срокам завершения работ по строительству моста на автодороге в районе села Шубарши Уилского района и подъездной дороги к селу Бестамак. Почему допустили отставание в сроках завершения работ и почему не велся жесткий контроль?" – глава региона предъявил претензии к акимам города и районов.

В ходе совещания Асхат Шахаров спрашивал каждого руководителя подрядной организации о причинах срыва сроков выполнения работ. Ряд подрядных организаций неоднократно обещали завершить начатые проекты в срок, но не выполняли договоренностей.

"Ситуация с качеством дорожных работ в регионе не устраивает. Мы выделяем немалые средства, а результат не соответствует ожиданиям. Население справедливо негодует по качеству ремонта дорог и затяжным работам. Я требую от вас улучшения качества и соблюдения сроков. Иначе будем принимать серьезные меры наказания", - предупредил подрядчиков глава региона.

Было принято решение прекратить работу с ТОО "Мерей и К", которое взяло на себя сразу пять проектов, связанных с ремонтом дорог в Байганинском районе.

О проводимой работе на республиканских дорогах доложил директор Актюбинского филиала АО "КазАвтоЖол" Айбол Данагул. Из 1869 км трассы в регионе реконструкция проведена на 124 км, ещё на 338 км ведётся средний ремонт.

Реконструкция осуществляется на участке трассы "Актобе-Кандыагаш" автодороги А-27 "Актобе-Атырау-граница РФ (до Астрахани)" на 11-52 км и на 52-100 км. Также на автодороге "Самара-Шымкент" на участке трассы "Актобе-Карабутак-Улгайсын" на 791-819 км.

Помимо этого, средний ремонт дорог ведется на 16 объектах общей протяженностью 338 км. На сегодня завершены работы на трех участках. Осталось отремонтировать 37 км дорог. Работы планируется завершить в этом году.

Глава региона поручил усилить работу по зимнему содержанию дорог республиканского значения, а также быстро устранить появившиеся весной выбоины.