Аким Акмолинской области презентовал Токаеву план по развитию агломерации

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Акмолинской области Марата Ахметжанова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Марат Ахметжанов проинформировал о социально-экономическом развитии Акмолинской области и доложил о положительных результатах в ряде отраслей экономики региона.

"Инвестиции в основной капитал составили 530 млрд тенге, в том числе частные инвестиции – 435 млрд тенге, реализовано 154 проекта, создано 1,5 тысячи рабочих мест. Глава региона сообщил о том, что на постоянной основе принимаются меры по поддержке аграриев и увеличению доли переработанной продукции. С начала года выросло производство таких продуктов, как растительное масло, переработанное мясо, молоко, сливочное масло, сыр и творог. Ввод 3-й очереди Макинской птицефабрики и поэтапное расширение мощностей ТОО "Ак-Дала Агро" позволили области стать одним из лидеров в стране по производству мяса птицы", - говорится в сообщении.

Кроме того Марат Ахметжанов сообщил о ходе отопительного сезона.

Он подчеркнул, что работа всех коммунальных служб находится под постоянным контролем. Проведена поэтапная модернизация объектов в Кокшетау и Степногорске.

Аким Акмолинской области доложил о разработанном проекте Генерального плана развития города Кокшетау, который направлен на решение экологических и инфраструктурных вопросов. Также представил проект нового Комплексного плана по развитию агломерации, направленный на улучшение жизни населения и снижение маятниковой миграции.

Президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию региона, реализации проектов по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, привлечению инвестиций, а также обеспечению бесперебойного теплоснабжения городов Акмолинской области.