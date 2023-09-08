Аким Акмолинской области без предупреждения пришёл в школу, где произошла давка

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов посетил школу-гимназию № 1 Кокшетау, где накануне произошла массовая давка школьников, передаёт BaigeNews.kz.

Видео посещения школы опубликовала пресс-служба акима области. Марат Ахметжанов пришёл в учебное заведение пешком, и вошёл в здание через задний вход.

"Я не туда зашёл, никто не встретил, зато я посмотрел реальную обстановку. Когда приходишь официально, вы всё подготовите. Зачем нужна такая показушная работа? Готовность школ кто-нибудь проверял? Если завтра что-то случится с детьми, кто будет отвечать? Глава государства в первую очередь ставит задачу создать надлежащие условия и обеспечить безопасность наших детей", — сказал Марат Ахметжанов.

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Он поручил акиму города и представителям управления образования проверить все государственные и частные школы, чтобы избежать повторения недавней ситуации, когда из-за давки в коридоре дети не могли покинуть помещение.

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После появившегося в соцсетях видео было проведено служебное расследование. Оно установило, что давка произошла после занятий, когда в коридор из кабинетов одновременно вышли учащиеся всех классов.

По данным областного управления образования, в школе-гимназии №1 Кокшетау обучается 2866 детей в две смены.