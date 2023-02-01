Акчулаков прокомментировал инцидент с целующимися мужчинами в лифте Астаны

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Министр энергетики нашей страны Болат Акчулаков прокомментировал инцидент с целующимися мужчины в лифте Астаны, передаёт BaigeNews.kz . По его словам, таких сотрудников в министерстве нет, и он не знает, кто эти люди.

- Могу сказать, что таких сотрудников у нас в министерстве нет. На видео не наши сотрудники. Кто-то в сетях говорил, что это два вице-министра министерства, ясное дело, что это не они. Защищаться в суде или где-то – это их личное право гражданское, не как вице-министров, а как обычных граждан страны. Каждый гражданин имеет свои права защищать в суде", - заявил Акчулаков.

Напомним, в середине января Интернет взбудоражил видеоролик, на котором видно, как двое мужчин целуются в лифте.

В Telegram-каналах появилась информация о том, что это сотрудники Министерства энергетики РК.