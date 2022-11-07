Академию правоохранительных органов при Генпрокуратуре возглавил Марат Сексембаев

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Ректором Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре назначили Марата Сексембаева, передает BaigeNews.kz. Глава наздорного ведомства подписал соответствующий приказ.

Марат Исламханович родился в 1979 году. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности "правоведение".

Трудовую деятельность начал в 2000 году в прокуратуре Карагандинской области. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях в органах прокуратуры, юстиции, финансовой полиции.

Работал заместителем заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан, начальником Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры, прокурором Карагандинской области. С июня 2021 года руководил Аппаратом Генерального Прокурора.