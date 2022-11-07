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i.ytimg.com Сегодня, 15:25
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Фото: i.ytimg.com

Академию правоохранительных органов при Генпрокуратуре возглавил Марат Сексембаев

Ректором Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре назначили Марата Сексембаева, передает BaigeNews.kz. Глава наздорного ведомства подписал соответствующий приказ. 

Марат Исламханович родился в 1979 году. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности "правоведение".
Трудовую деятельность начал в 2000 году в прокуратуре Карагандинской области. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях в органах прокуратуры, юстиции, финансовой полиции. 

Работал заместителем заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан, начальником Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры, прокурором Карагандинской области. С июня 2021 года руководил Аппаратом Генерального Прокурора.

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#назначение #Генпрокуратура
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:25
202
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