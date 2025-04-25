В Академии правосудия при Высшем Судебном Совете состоялось совещание по реализации поручений Главы государства, данных на IX Съезде судей Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В мероприятии приняли участие помощник Президента РК Ерлан Жиенбаев, председатели комитетов Сената и Мажилиса Нурлан Бекназаров и Снежана Имашева, руководитель Судебной администрации Нуралы Ахметзакиров, депутаты Парламента, представители Администрации Президента, Судебной администрации и Высшего Судебного Совета.

Председатель Высшего Судебного Совета Дмитрий Малахов отметил, что передача Академии правосудия в подведомственность Совета открывает новые возможности для системных изменений в подготовке судей. Он подчеркнул, что образовательные программы Академии должны опережать требования времени и формировать устойчивый профессиональный фундамент у будущих представителей судебной системы.

Вице-ректор Академии Куаныш Мусин представил презентацию, в которой рассказал об успехах учреждения после перехода под руководство Высшего Судебного Совета, а также обозначил новые направления в обучении и научной деятельности.

Важным шагом стало утверждение Концепции развития Академии на 2025–2027 годы. Документ предусматривает запуск криминалистического полигона, аккредитацию Академии как научного учреждения, выпуск обновлённого научного журнала, а также открытие магистратуры и докторантуры по научно-педагогическим направлениям.

Участники совещания высоко оценили предпринимаемые меры и отметили важность системного подхода в подготовке судей, подчеркнув необходимость дальнейшего укрепления доверия общества к судебной системе.