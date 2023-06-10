Академия госуправления отсудила у своего выпускника 1,5 миллиона тенге

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Академия государственного управления при президенте РК подала иск к своему выпускнику, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт суда столицы.

Причина иска — ответчик не исполнил обязательства по отработке в госорганах (он должен был отработать на госслужбе не менее трёх лет, при этом не менее одного года в госоргане, направившем его на обучение). На обучение ответчика было затрачено 3,2 миллиона тенге и эту сумму истец хотел взыскать через суд.

По данным суда, после завершения обучения ответчик приступил к работе 7 августа 2020 год, а 14 сентября 2021 года уволился по собственному желанию.

Сарыаркинский районный суд иск удовлетворил частично. С ответчика в пользу академии взыскана задолженность в сумме 1,5 миллиона тенге. Решение вступило в законную силу.