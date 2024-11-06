Академическая мобильность в ТИПО: в чём смысл

О возможностях и механизмах академической мобильности в ТИПО рассказал министр просвещения РК Гани Бейсембаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как он пояснил, часть казахстанских колледжей была обеспечена по программе "Жас маман" современным оборудованием. В рамках нового законопроекта студенты из менее оснащенных учебных заведений смогут получать образовательные услуги на базе колледжей, оснащенных по международным стандартам.

"В таких центрах студенты смогут пользоваться передовыми лабораториями, высококачественным учебным материалом и оборудованием, соответствующим требованиям современных отраслей. Благодаря доступу к этим ресурсам академическая мобильность позволит студентам выстраивать индивидуальные образовательные траектории, что значительно повысит качество их профессиональной подготовки", - сказал Бейсембаев.

Напомним, проект "Жас маман", направленный на модернизацию материально-технической базы, позволил обновить оборудование в 180 колледжах и создать 234 центра компетенций по ключевым направлениям.

Также, отвечая на вопросы депутатов, министр заявил, что работа по обновлению оборудования колледжей продолжится.