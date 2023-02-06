"Ак жол" включила в партийный список 54 кандидата на выборы в мажилис

Представители партии "Ак жол" сдали сегодня в ЦИК документы по выдвижению своих кандидатов от демпартии на предстоящие выборы в мажилис. Как отметил лидер партии Азат Перуашев, по партийному списку от партии выдвигается 54 кандидата по мажоритарной системе, по одномандатным округам выдвигается 24 кандидата, передаёт BaigeNews.kz.

Также он высказался по поводу присутствия молодёжи в партии.

"В целом то, что мы молодёжь поддерживаем и продвигаем это не только наше личное предпочтение, это ещё требование закона. И согласно этой норме мы эту квоту выполнили. В ней не менее 30 процентов представлены молодёжь, женщины, лица с ограниченными возможностями. Ещё до введения этой квоты во фракции "Акжол" в мажилисе у нас было порядка 40 процентов женщин. Молодёжь тоже всегда представлена, стараемся растить молодые кадры, задаём для них определенные ориентиры. В этом списке также есть молодые люди, предприниматели. Самому молодому, если я не ошибаюсь, около 25 лет", — сказал Перуашев.

Он добавил, что главным конкурентом считает партию Amanat.