Ак-Мечеть - что скрывает самая таинственная пещера Южного Казахстана

Фото: Мария Галушко

Чтобы исцелиться от недугов и обрести душевную гармонию ежегодно тысячи туристов отправляются в пещеру Ак-Мечеть, или по-другому Байдибекскую впадину, что расположена в Туркестанской области. Корреспондент Baigenews.kz отправилась в небольшое путешествие, чтобы своими глазами оценить уникальность этого места.

Здоровый интерес

Уникальный природный памятник находится в 90 километрах от Шымкента, у подножия южных оконечностей горного хребта Каратау. Из третьего мегаполиса страны до места можно добраться на такси. Но лучше отправляться в путешествие в составе группы и в сопровождении инструктора. Так я и сделала, присоединившись к экскурсии, организованной одной из местных туристических компаний.

По хорошей дороге и в хорошей компании путешествие до места вас ничуть не обременит. Если вы отправитесь в путь весной, то заодно можно будет полюбоваться цветением тюльпанов. Летом вас порадуют усыпанные маками поля. Кому удается застать цветение маков, по дороге устраивают небольшую фотосессию.

Мы отправились на экскурсию в субботу. По приезде на место обнаружили, что посетить уникальную пещеру в этот же день решили ещё не менее двух сотен туристов, отчего скопилась очередь, напомнившая мне постоянное столпотворение у знаменитых Эрмитажа и Кунсткамеры. Все, кто бывал в Ак-Мечети прежде, в один голос отметили, что ничего подобного здесь раньше не видели. На стоянке скопились десятки машин, "газелей" и даже пара междугородних автобусов, один из которых привёз любознательных туристов из самой столицы.

К счастью, очередь двигалась достаточно быстро и, потомившись на солнцепеке минут 10, мы просочились внутрь, спустившись вниз по металлической лестнице на глубину 20 метров.

Провалиться под землю

Байдибекская пещера, впадина, или, как ещё её называют, провал, имеет отверстие диаметром 30 метров. Любопытно, что на расстоянии нескольких десятков метров вход в грот почти не заметен. Справа и слева от дороги вы видите горы. И только поднявшись по тропинке вверх, обнаруживаете отверстие. Сначала оно кажется небольшим, но чем вы ближе ко входу, тем больше становится его диаметр.

Но "Вау!" туристы обычно восклицают, когда спустятся на самое дно пещеры. И тут действительно есть чему удивляться. Грот ведёт в огромный зал площадью 200 квадратных метров, предваряет который чудесный подземный сад из деревьев и кустарников. Он раскинулся под самым разломом, куда попадают ненадолго солнечные лучи. И это при том, что снаружи вы не встретите на километры в округе ни одного дерева.

K слову, деревья растут только в центре. А дальше всё дно покрыто песком, птичьим помётом, перьями, трухой. В течение сотен лет содержимое птичьих гнёзд перемешивалось с почвой, и получился такой необычный "ковёр" под ногами, пружинящий и мягкий одновременно. Воздух здесь особенный, не такой, как на поверхности. В сорокаградусную жару здесь прохладно, а в лютый холод - тепло. В некоторых местах сквозь камни просачивается вода. Откуда она здесь - непонятно, но благодаря ей воздух внутри пещеры влажный, что и позволяет деревьям и кустарникам оставаться зелёными даже при сильной жаре на поверхности.

Быль и небыль

С пещерой Ак-Мечеть, как и с большинством природных и архитектурных памятников Южного Казахстана, связано множество легенд. Одна из них гласит о том, что в стародавние времена была она местом обитания дракона. Вылетал страшный ящер из своего гнезда и нападал на людей и скот. Когда дракон расправлял крылья, то задевал края разлома, постепенно увеличивая его диаметр.

Никто не мог побить хвостатого супостата, пока не пришел в эти края пророк Сулейман и не посадил зловредное чудище на цепь. О том, сколько лет после этого прожил дракон, легенда умалчивает, зато место, где он спал, свернувшись клубочком, осталось. Это возвышенность в самом центре пещеры под разломом, куда попадают солнечные лучи.

А вот историю о том, что во время джунгарских нашествий в этой пещере укрывались жители близлежащих аулов, кое-кто из местных выдаёт за исторический факт. Якобы старики, женщины и дети жили в пещере месяцами, а то и годами, а отважные мужчины - все как один смелые батыры - охраняли их снаружи и обеспечивали провиантом. Откуда брался провиант, если не было возможности заниматься ни земледелием, ни скотоводством, история умалчивает.

Историк Серик Джунисбаев, с которым довелось пообщаться автору материала, утверждает, что на сегодняшний день нет ни единого документального подтверждения тому, что эта пещера использовалась как укрытие. Нет информации и о том, что в этой местности проходили бои с джунгарами. В самой пещере тоже ничего не указывает на то, что она использовалась в качестве жилища. Поэтому археологов Ак-Мечеть не привлекает. Хотя в общем место необычное.

Зато немало здесь людей, которые верят в сакральность этого места и его чудодейственную силу. Больные приходят сюда, чтобы попросить об исцелении от недугов. Бесплодные женщины просят святых помочь испытать счастье материнства.

Больше 20 лет за необычным местом присматривает Аскар Рустембекулы, называющий себя смотрителем пещеры Ак-Мечеть. За небольшую плату он читает верующим молитвы и рассказывает многочисленные легенды, связанные с Байдибекским провалом. Судя по тому, что поток паломников в Ак-Мечеть только растет, людям помогает вера в чудо.

Со мной за часовую экскурсию по пещере особых чудес не случилось. Заметила лишь, что до самого позднего вечера я не чувствовала усталости, хотя домой мы вернулись почти затемно, успев в продолжении дня посетить ещё две известные на юге достопримечательности: боралдайские петроглифы эпохи бронзы и одну из двух байдибекских арок.

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