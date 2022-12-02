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  • Airbus выплатит штраф в 16 млн евро за взятки чиновникам в Казахстане и Ливии
dw.com Сегодня, 13:58
312
Сегодня, 13:58
312
Фото: dw.com

Airbus выплатит штраф в 16 млн евро за взятки чиновникам в Казахстане и Ливии

Парижский суд утвердил соглашение, согласно которому производитель самолётов Airbus выплатит 15,9 миллиона евро штрафа, чтобы завершить коррупционное расследование, связанное с продажами самолётов в Ливию и Казахстан более десяти лет назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RFI.

В опубликованном заявлении французской прокуратуры говорится, что соглашение является продолжением предыдущего соглашения 2020 года, в результате которого компания Airbus выплатила Франции, США и Великобритании рекордный штраф в 3,6 миллиарда евро.

"Прокуроры французского отдела по борьбе с финансовыми преступлениями добавили, что решение касается взяточничества в связи с продажей коммерческих самолетов, вертолётов и спутников Ливии и Казахстану с 2006 по 2011 год. Оно следует той же формуле, которая использовалась во время первого расследования, приведшего к соглашению 2020 года", - говорится в публикации. 

В то время французские прокуроры заявили, что соглашение было беспрецедентным из-за его масштабов и того факта, что оно было заключено с тремя странами.

АР сообщает, что соглашение 2020 года было достигнуто после того как федеральные прокуроры в США заявили, что Airbus проводила многолетнюю коррупционную кампанию по всему миру, используя взятки и ложную отчётность в течение более чем пяти лет, чтобы получить ценные лицензии на экспорт американских военных технологий.

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#мошенничество #Коррупция #расследование #взятка #авиация
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:58
312
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