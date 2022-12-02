Airbus выплатит штраф в 16 млн евро за взятки чиновникам в Казахстане и Ливии

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Парижский суд утвердил соглашение, согласно которому производитель самолётов Airbus выплатит 15,9 миллиона евро штрафа, чтобы завершить коррупционное расследование, связанное с продажами самолётов в Ливию и Казахстан более десяти лет назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RFI.

В опубликованном заявлении французской прокуратуры говорится, что соглашение является продолжением предыдущего соглашения 2020 года, в результате которого компания Airbus выплатила Франции, США и Великобритании рекордный штраф в 3,6 миллиарда евро.

"Прокуроры французского отдела по борьбе с финансовыми преступлениями добавили, что решение касается взяточничества в связи с продажей коммерческих самолетов, вертолётов и спутников Ливии и Казахстану с 2006 по 2011 год. Оно следует той же формуле, которая использовалась во время первого расследования, приведшего к соглашению 2020 года", - говорится в публикации.

Airbus Pays 15.9 mn Euros to Close French Corruption Probe

Prosecutors from France's national financial crime unit (PNF), which reached the deal with Airbus earlier this month, said the fine was "fair and appropriate". https://t.co/WWEKwuRuI1 pic.twitter.com/n3a6KdbDZJ — ARISE NEWS (@ARISEtv) November 30, 2022

В то время французские прокуроры заявили, что соглашение было беспрецедентным из-за его масштабов и того факта, что оно было заключено с тремя странами.

АР сообщает, что соглашение 2020 года было достигнуто после того как федеральные прокуроры в США заявили, что Airbus проводила многолетнюю коррупционную кампанию по всему миру, используя взятки и ложную отчётность в течение более чем пяти лет, чтобы получить ценные лицензии на экспорт американских военных технологий.