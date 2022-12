Airbus выплатит штраф в 16 млн евро за взятки чиновникам в Казахстане и Ливии

Парижский суд утвердил соглашение, согласно которому производитель самолётов Airbus выплатит 15,9 миллиона евро штрафа, чтобы завершить коррупционное расследование, связанное с продажами самолётов в Ливию и Казахстан более десяти лет назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RFI.

В опубликованном заявлении французской прокуратуры говорится, что соглашение является продолжением предыдущего соглашения 2020 года, в результате которого компания Airbus выплатила Франции, США и Великобритании рекордный штраф в 3,6 миллиарда евро.

Airbus Pays 15.9 mn Euros to Close French Corruption Probe

Prosecutors from France's national financial crime unit (PNF), which reached the deal with Airbus earlier this month, said the fine was "fair and appropriate". https://t.co/WWEKwuRuI1 pic.twitter.com/n3a6KdbDZJ