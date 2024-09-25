Air Astana заявила о запуске одного из самых продолжительных рейсов в мире

Беспосадочный рейс Air Astana из Алматы в Лондон станет одним из самых продолжительных рейсов на А321LR в мире, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу компании.

Air Astana в партнерстве с Airbus повышает эффективность своих дальнемагистральных рейсов, устанавливая дополнительные топливные баки на Airbus A321LR. Это позволит выполнять беспосадочные полеты на дальние расстояния без необходимости технических остановок.

С 4 октября авиакомпания планирует возобновить беспосадочные полеты по маршруту Алматы-Лондон, которые с марта 2022 года выполняются с технической остановкой в Актау. С новыми модификациями маршрут станет полностью беспосадочным, а продолжительность полета сократится на 1 час 30 минут — до 9 часов 35 минут.

Эта модернизация является ключевым компонентом долгосрочной стратегии Air Astana по повышению операционной эффективности. Она включает в себя все необходимые технические аспекты и аспекты безопасности, обеспечивая пассажирам более комфортные условия для дальнемагистральных рейсов и улучшая операционные показатели авиакомпании.