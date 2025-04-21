Air Astana совершила свой первый рейс по новому международному направлению: из Алматы в Мумбай, передаёт BaigeNews.kz.

Инаугурационный полет состоялся 20 апреля 2025 года. Самолет Airbus A320 вылетел из международного аэропорта Алматы ранним утром в 04:35 и уже в 09:20 по местному времени приземлился в аэропорту Мумбая - самого оживленного города Индии.

Теперь рейсы будут выполняться трижды в неделю - по воскресеньям, средам и четвергам, а время в пути составит около 4 часов 50 минут.

Мумбай - не только культурная столица Индии и родина Болливуда, но и важнейший транспортный узел. Отсюда легко добраться до крупнейших городов страны: Бангалора, Хайдарабада, Ахмедабада и Калькутты, что делает новое направление удобным для деловых поездок и путешествий по Индии.

Таким образом, запуск нового маршрута не только расширяет географию полетов Air Astana, но и открывает казахстанским пассажирам больше возможностей для туризма, бизнеса и культурного обмена с Индией.

Ранее мы сообщали, что прямые рейсы запустят из Шымкента в Сеул.