В Джидду из Шымкента можно будет попасть уже в сентябре

Казахстанская авиакомпания сообщила о запуске новых рейсов осенью этого года, передает агентство передаёт BaigeNews.

Air Astana начала продажу билетов на новый прямой рейс Шымкент-Джидда, который будет выполняться с 10 сентября по вторникам и пятницам на воздушном судне Airbus А320.

Вылет рейса КС 235 из Шымкента в Джидду в 09.30, прибытие в Джидду в 13.05. Обратный вылет рейса КС 236 из Джидды в Шымкент в 15.35, прибытие в Шымкент в 23.00. Везде указано местное время аэропортов.

Продолжительность полета – 5ч 35 мин. Минимальная стоимость билетов в эконом-классе в обе стороны со всеми сборами составляет 384 600 тенге, в бизнес-классе – 864 309 тенге.

Полеты в Джидду выполняются также из Алматы по четвергам и воскресеньям.

Кроме того, в связи с закрытием аэропорта Астаны в ночное время, Air Astana с 8 августа запускает прямой рейс Алматы-Караганда. Рейс будет выполняться по четвергам, пятницам и субботам до завершения ремонтных работ в столичном аэропорту.

Вылет рейса КС 311 из Алматы в Караганду в 21.20, прибытие в Караганду в 22.50. Обратный рейс КС 312 вылетает из Караганды в Алматы в 23.50, и прибывает в Алматы в 01.20. Продолжительность полета – 1ч 30мин. Минимальная стоимость билетов в эконом-классе в обе стороны со всеми сборами составляет 35 179 тенге, в бизнес-классе– 104 529 тенге.