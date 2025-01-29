Air Astana запускает новый международный рейс
Полёты будут выполняться трижды в неделю на Airbus.
Сегодня, 11:37
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Сегодня, 11:37Сегодня, 11:37
80Фото: Air Astana
Авиакомпания Air Astana запускает новый рейс Алматы — Мумбаи, который будет выполняться с 20 апреля 2025 года, передаёт BaigeNews.kz. Пресс-служба компании отмечает, что авиакомпания вышла на индийский рынок 20 лет назад, в 2004 году, и на сегодня выполняет 9 рейсов в неделю в Дели из Алматы, с традиционным увеличением частоты рейсов в летний период.
"Рейсы на маршруте Алматы — Мумбаи будут выполняться на самолетах семейства Airbus трижды в неделю: по воскресеньям, средам и четвергам. Время в пути составит 4 часа 50 минут из Алматы и 4 часа 20 минут в обратном направлении", — отметили в авиакомпании.
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