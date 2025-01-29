  • 29 Января, 11:59
  • BAIGENEWS

Air Astana запускает новый международный рейс

Полёты будут выполняться трижды в неделю на Airbus.

Сегодня, 11:37
АВТОР
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Air Astana Сегодня, 11:37
Сегодня, 11:37
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Фото: Air Astana

Авиакомпания Air Astana запускает новый рейс Алматы — Мумбаи, который будет выполняться с 20 апреля 2025 года, передаёт BaigeNews.kz. Пресс-служба компании отмечает, что авиакомпания вышла на индийский рынок 20 лет назад, в 2004 году, и на сегодня выполняет 9 рейсов в неделю в Дели из Алматы, с традиционным увеличением частоты рейсов в летний период.

"Рейсы на маршруте Алматы — Мумбаи будут выполняться на самолетах семейства Airbus трижды в неделю: по воскресеньям, средам и четвергам. Время в пути составит 4 часа 50 минут из Алматы и 4 часа 20 минут в обратном направлении", — отметили в авиакомпании.

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