Авиакомпания Air Astana объявила о возобновлении регулярных рейсов по маршрутам из Алматы в Индию, передаёт BaigeNews.kz.

С 19 мая снова начнут выполняться рейсы KC 907/908 и KC 963/964 по направлению Алматы – Дели – Алматы. Маршрут и расписание рейсов остаются без изменений.

C 14 мая восстановят рейсы KC 291/292 по маршруту Алматы – Мумбаи – Алматы. Они также будут выполняться согласно прежнему расписанию.

8 мая сообщалось о том, что в связи с закрытием воздушного пространства между Индией и Пакистаном авиакомпания Air Astana внесла изменения в расписание рейсов в/из Индии.