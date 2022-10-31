Air Astana возобновила прямые рейсы в Бангкок

Фото: Air Astana

Авиакомпания Air Astana с 30 октября восстановила регулярное авиасообщение из Алматы в столицу Таиланда Бангкок, передаёт BaigeNews.kz.

С 1 октября тайские власти сняли все COVID-ограничения к въезду иностранным туристам, сообщает пресс-служба Air Astana.

Рейсы из Казахстана выполняются на комфортабельном авиалайнере Airbus A321LR, начиная с пяти рейсов в неделю и до ежедневных с 29 ноября согласно следующему расписанию (время местное):

- рейс КС 931 Алматы - Бангкок вылетает в 01:10, прилетает в 08:55;

- рейс КС 932 Бангкок — Алматы вылетает в 10:05, прилетает в 16:35.



Стоимость билетов в обе стороны с учётом сборов в эконом-классе начинается от 263 674 тенге. Бронирование доступно на сайте авиакомпании airastana.com.



Air Astana начала выполнять рейсы в Бангкок в 2003 году и по причине пандемии COVID-19 прервала авиасообщение в марте 2020 года. За это время было перевезено почти 900 тысяч пассажиров на этом направлении. Средняя загрузка составляла 67%.

Виза для граждан Казахстана выдаётся по прибытию в аэропорт Бангкока сроком на 30 дней (стоимость визы - 2000 бат).