Air Astana сообщила об изменении в расписании полётов

В связи с переходом в Казахстане на единый часовой пояс Air Astana изменит расписание рейсов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"Авиакомпания Air Astana скорректировала расписание рейсов в связи с переходом Казахстана на единый часовой пояс с 1 марта 2024 года. Изменения затронут полеты, запланированные на период с 1 по 31 марта по направлениям: Алматы, Астана, Шымкент, Усть-Каменогорск и Костанай. Пассажиры, чьи рейсы подпадут под изменения, получат SMS-уведомления и письма на указанную при бронировании электронную почту с информацией о новом времени вылета и прилета", - сообщили в компании.

Отмечается, что расписание рейсов на период с апреля по октябрь будет автоматически изменено 1 марта, и пассажиры также будут проинформированы об этом.

Напомним, установить единый часовой пояс в стране предложили казахстанские учёные. Бывший премьер-министром Алихан Смаилов подписал изменения в постановление "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан". Казахстанцев, купивших ж/д или авиабилеты с датой вылета 1 марта, попросили перевести время. В авиакомпании Qazaq Air также сообщали об изменении расписания рейсов.