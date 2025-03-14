Air Astana разместила финансовые и операционные результаты за четвертый квартал и 2024 год, по результатам которого выручка и прочие доходы авиаперевозчика увеличились на 12,4%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Общее число пассажиров, перевезенных двумя авиакомпаниями группы, достигло 9 млн, это почти на 1 млн больше, чем годом ранее.

"Совет директоров предложил годовому Общему собранию акционеров утвердить выплату обыкновенных дивидендов в размере 17,7 тенге на одну простую акцию (70,9 тенге на одну ГДР, состоящую из четырех акции), общая сумма составляет 6,3 млрд тенге – раньше срока, запланированного при IPO", - говорится в сообщении.

Кроме того, совет директоров рекомендовал выплату специальных дивидендов в размере 36,0 тенге на одну простую акцию (143,9 тенге на одну ГДР), что в общей сумме составляет 12,8 млрд тенге.

Также совет директоров утвердил пересмотренную дивидендную политику, предусматривающую выплату дивидендов в размере от 30% до 50% от годовой консолидированной чистой прибыли.