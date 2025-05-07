Air Astana отменила рейсы в Индию из-за закрытия воздушного пространства
Пассажирам, чьи полёты отменены, будет предоставлен полный возврат стоимости билетов.
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Авиакомпания Air Astana сообщила об отмене рейсов по маршруту Алматы – Дели – Алматы, запланированных на 8 мая. Это связано с закрытием воздушного пространства между Индией и Пакистаном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Речь идет о рейсах KC 907 и KC 908. Пассажирам, чьи полёты отменены, будет предоставлен полный возврат стоимости билетов.
"В настоящее время авиакомпания прорабатывает возможность организации репатриационных рейсов по альтернативным маршрутам для возвращения граждан Республики Казахстан и других пассажиров Air Astana на родину", - отметили в компании.
Авиакомпания продолжает следить за развитием ситуации и обещает оперативно информировать о дальнейших изменениях.
Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на официальных ресурсах авиакомпании.
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