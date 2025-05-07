Авиакомпания Air Astana сообщила об отмене рейсов по маршруту Алматы – Дели – Алматы, запланированных на 8 мая. Это связано с закрытием воздушного пространства между Индией и Пакистаном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Речь идет о рейсах KC 907 и KC 908. Пассажирам, чьи полёты отменены, будет предоставлен полный возврат стоимости билетов.

"В настоящее время авиакомпания прорабатывает возможность организации репатриационных рейсов по альтернативным маршрутам для возвращения граждан Республики Казахстан и других пассажиров Air Astana на родину", - отметили в компании.

Авиакомпания продолжает следить за развитием ситуации и обещает оперативно информировать о дальнейших изменениях.

Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на официальных ресурсах авиакомпании.