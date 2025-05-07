  • 7 Мая, 23:01
  • BAIGENEWS

Air Astana отменила рейсы в Индию из-за закрытия воздушного пространства

Пассажирам, чьи полёты отменены, будет предоставлен полный возврат стоимости билетов.

Сегодня, 22:26
АВТОР
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airliners.net Сегодня, 22:26
Сегодня, 22:26
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Фото: airliners.net

Авиакомпания Air Astana сообщила об отмене рейсов по маршруту Алматы – Дели – Алматы, запланированных на 8 мая. Это связано с закрытием воздушного пространства между Индией и Пакистаном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Речь идет о рейсах KC 907 и KC 908. Пассажирам, чьи полёты отменены, будет предоставлен полный возврат стоимости билетов.

"В настоящее время авиакомпания прорабатывает возможность организации репатриационных рейсов по альтернативным маршрутам для возвращения граждан Республики Казахстан и других пассажиров Air Astana на родину", - отметили в компании.

Авиакомпания продолжает следить за развитием ситуации и обещает оперативно информировать о дальнейших изменениях.

Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на официальных ресурсах авиакомпании.

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