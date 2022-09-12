Air Astana оштрафовали более чем на 21 миллион тенге за задержку рейсов

Фото: pixabay.com

В Комитете гражданской авиации отчитались о работе по привлечению к ответственности авиаперевозчиков за нарушение прав пассажиров во время задержки рейсов, передаёт BaigeNews.kz.

"Установлено, что 16 июля 2022 года рейс КС-853 авиакомпании Air Astana по направлению Алматы – Нур-Султан был задержан на 27 часов 21 минуту по причине ожидания резервного лётного экипажа. Пассажирам не были предоставлены услуги, предусмотренные действующим законодательством, а именно проживание в гостинице. 6 сентября в отношении авиакомпании наложен очередной штраф - 1 000 МРП (3 063 000 тенге)", - сообщили в КГА.

С июля Air Astana (структурным подразделением которой является авиакомпания Fly Arystan) оштрафовали уже семь раз на общую сумму 7 000 МРП (21 441 000 тенге).