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  • Air Astana оштрафовали более чем на 21 миллион тенге за задержку рейсов
pixabay.com Сегодня, 19:32
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Фото: pixabay.com

Air Astana оштрафовали более чем на 21 миллион тенге за задержку рейсов

В Комитете гражданской авиации отчитались о работе по привлечению к ответственности авиаперевозчиков за нарушение прав пассажиров во время задержки рейсов, передаёт BaigeNews.kz.

"Установлено, что 16 июля 2022 года рейс КС-853 авиакомпании Air Astana по направлению Алматы – Нур-Султан был задержан на 27 часов 21 минуту по причине ожидания резервного лётного экипажа. Пассажирам не были предоставлены услуги, предусмотренные действующим законодательством, а именно проживание в гостинице. 6 сентября в отношении авиакомпании наложен очередной штраф - 1 000 МРП (3 063 000 тенге)", - сообщили в КГА.

С июля Air Astana (структурным подразделением которой является авиакомпания Fly Arystan) оштрафовали уже семь раз на общую сумму 7 000 МРП (21 441 000 тенге).

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#авиаперевозки #Air Astana #рейс #пассажир #штрафы
Сегодня, 19:32
60
Журналист

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