Air Astаna опять оказалась в центре скандала из-за происшествия с ребёнком
Инцидент прокомментировали в авиакомпании.
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В суд на авиакомпанию Air Astаna намерены подать родители 10-летнего мальчика. Султанали Ниязбек потерял на борту паспорт и два дня провёл один в аэропорту Анталии, пока его не депортировали. Родители ребёнка говорят, что заплатили перевозчику за сопровождение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Школьник из Усть-Каменогорска полетел с командой на футбольные сборы. Но, прилетев в Анталью, не смог найти свой паспорт. Не смогли помочь ему и сотрудники Air Astаna, которым заплатили за сопровождение. В итоге турецкие власти оставили ребёнка в аэропорту и через два дня депортировали на родину.
В авиакомпании заявили, что по правилам клиент сам отвечает за документы. При этом заверили, что обеспечили мальчика условиями и питанием. В остальном всё произошло согласно законам турецкой стороны.
Документы ребёнку уже восстановили и даже снова отправили в Турцию. Сейчас он на тренировочных сборах.
"Сотрудники авиакомпании самостоятельно осуществили поиск паспорта в терминале и на борту воздушного судна. Но, к сожалению, документ не был найден. Авиакомпания оперативно информировала консульство Республики Казахстан о сложившейся ситуации. Обеспечила ребёнка трёхразовым питанием и психологической поддержкой. И находилась в постоянном контакте с консульством Республики Казахстан и миграционной службой Турции для скорейшего разрешения ситуации", - прокомментировал менеджер по корпоративным коммуникациям АО Air Astana Тлек Абдрахимов.
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