В суд на авиакомпанию Air Astаna намерены подать родители 10-летнего мальчика. Султанали Ниязбек потерял на борту паспорт и два дня провёл один в аэропорту Анталии, пока его не депортировали. Родители ребёнка говорят, что заплатили перевозчику за сопровождение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Школьник из Усть-Каменогорска полетел с командой на футбольные сборы. Но, прилетев в Анталью, не смог найти свой паспорт. Не смогли помочь ему и сотрудники Air Astаna, которым заплатили за сопровождение. В итоге турецкие власти оставили ребёнка в аэропорту и через два дня депортировали на родину.

В авиакомпании заявили, что по правилам клиент сам отвечает за документы. При этом заверили, что обеспечили мальчика условиями и питанием. В остальном всё произошло согласно законам турецкой стороны.

Документы ребёнку уже восстановили и даже снова отправили в Турцию. Сейчас он на тренировочных сборах.