Air Astana обжалует штраф в размере почти 7 млрд тенге

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Авиакомпания Air Astana намерена обжаловать судебный акт по поводу штрафа за злоупотребление доминирующим положением на рынке авиаперевозок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"Авиакомпания со дня основания осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Многочисленные расследования и проверки авиакомпании на предмет установления монопольно высоких цен не выявили нарушений в работе перевозчика. Вменяемое агентством правонарушение касается исключительно взимания топливного сбора и является необоснованным", - говорится в сообщении.

Авиаперевозчик отметил, что взимание топливного сбора авиакомпаниями является законным правом и предусмотрено законом нашей страны "Об использовании воздушного пространства".

"На сегодня эта норма действует, об этом неоднократно заявляло само агентство. Кроме того, судебное разбирательство о привлечении к административной ответственности было проведено с многочисленным процессуальными нарушениями. Авиакомпания будет обжаловать судебный акт", - сообщили в компании.

Кроме того, в Air Astana утверждают, что агентство нарушило порядок по привлечению к ответственности, что подтверждается решением специализированного межрайонного административного суда столицы о признании действий/бездействий агентства незаконными (не вступило в законную силу).